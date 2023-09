Milan | Pioli perde due big | le loro condizioni

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 20 settembre 2023)due big: ecco chi sono i due big che hanno dovuto lasciare il campo nel corso della gara contro il Newcastle. LeOltre al danno, la beffa: ilnon solo non riesce a battere il Newcastle nella prima gara in Champions della stagione, maanche due big per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.