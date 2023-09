Milan-Newcastle | Pioli | “Non abbiamo finalizzato occasioni semplici”

Curiosità: La UEFA Champions League 2023-2024 è la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il torneo è iniziato il 27 giugno 2023 e si concluderà il 1º giugno 2024 con la finale allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il Manchester City è campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

...magnetica alla quale si è sottoposto il portiere rossonero CARNAGO - Dopo il pareggio a reti bianche nel match del debutto di ieri in Champions League contro il, buone notizie per il...Commenta per primo Iltira un sospiro di sollievo: l'infortunio di Mike Maignan potrebbe essere meno grave di quanto non si temesse . Nel corso della gara con il, prima giornata dei gironi di Champions ...

Milan-Newcastle, moviola: Il rigore negato e perché il Var non è mai intervenuto Virgilio Sport

Buone notizie dalla risonanza magnetica alla quale si è sottoposto il portiere rossonero CARNAGO (ITALPRESS) - Dopo il pareggio a reti bianche ...(ANSA) - MILANO, 20 SET - Nessuna lesione alla coscia sinistra di Mike Maignan. A confermarlo è la risonanza magnetica a cui il portiere ...