Milan-Newcastle 0-0 | “Un tacco di rimpianti” | Champions League News

Curiosità: La UEFA Champions League 2023-2024 è la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il torneo è iniziato il 27 giugno 2023 e si concluderà il 1º giugno 2024 con la finale allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il Manchester City è campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

Sia come sia, Taremi non c'è, Okafor non è un centravanti, Jovic è un acquisto solo nominale e il, nonostante il buon calcio praticato anche contro il, si scopre essere una squadra ...Commenta per primo Dopo i pareggi in casa die Lazio rispettivamente controe Atletico Madrid, stasera tocca a Inter e Napoli tenere alta la bandiera italiana nella prima giornata della fase a gironi di Champions League . ...

Milan-Newcastle, infortuni per Loftus-Cheek e Maignan Fantacalcio ®

Il portiere francese mette in apprensione i tifosi rossoneri per un nuovo infortunio, il terzo da quando è al Milan ...Mike Maignan è uscito per infortunio nel match di ieri contro il Newcastle. Il portiere del Milan farà dei nuovi esami strumentali nella giornata di oggi, per capire l'entità del danno. Intanto Pioli ...