Milan | Maignan lascia lo stadio zoppicando

Curiosità: Mike Peterson Maignan (Caienna, 3 luglio 1995) è un calciatore francese, portiere del Milan e della nazionale francese, con cui ha vinto la UEFA Nations League 2020-2021.

Il francese lascia lo stadio così. Un motivo di preoccupazione in più per Pioli e i tifosi deldopo lo 0 - 0 contro il ...Questo è l'esito pubblicato sul sito ufficiale dal: 'Mike, nel corso della gara di ieri sera, ha riportato un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra . La risonanza ...

I tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo: Mike Maignan tornerà presto a difendere la porta del Milan. L’infortunio di ieri sera contro il Newcastle ha evocato i flashback del Vietnam a ...Tuttomercatoweb – Milan, ansia per Maignan: l’infortunio col Newcastle preoccupa. In casa Milan rimale alta la preoccupazione per le condizioni fisiche di Mike Maingnan, dopo l’infortunio procuratosi ...