Milan | Leao come Balotelli | non gli è servito Ibra | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) 2023-09-20 13:10:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ovviamente la prestazione delnell’ultimo derby e quella del debutto in Champions League non sono nemmeno paragonabili, ma paradossalmente il pareggio a reti bianche contro il Newcastle, nell’economia della stagione, rischia di essere molto più pesante della cinquina incassata dall’Inter. Purtroppo è così. In un girone difficilissimo, che noi avevamo definito proibitivo all’indomani del sorteggio di Montecarlo, la partita “sulla carta” più facile sarebbe dovuta essere proprio quella dell’esordio casalingo contro l’avversario di “quarta fascia”. Delle quattro in gara la nuova squadra dell’applauditissimo Tonali è sicuramente la meno dotata tecnicamente e nelle prime prestazioni stagionali non ha certo dimostrato di essere in forma smagliante. Per ...