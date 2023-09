Milan | ecco l’esito della risonanza dell’infortunato Maignan | PM News

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Mike, portiere del, ha svolto stamattina gli esami per accertare l'entità dell'infortunio rimediato ieri contro il Newcastle

Curiosità: L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan, o semplicemente Milan (AFI: /'milan/), è una società calcistica italiana fondata nel 1899 con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio, dalla sua introduzione nella stagione 1929-1930, dove ha giocato pressoché stabilmente: da allora, infatti, ha partecipato a 89 campionati di Serie A a girone unico su 91, vincendone 19 (di questi tre prima dell'istituzione del girone unico, divenendo la seconda squadra, dopo il Genoa, a vincere il campionato italiano, e 16 dall'istituzione della Serie A), e a due campionati di Serie B nelle stagioni 1980-1981 e 1982-1983. L'esordio in massima serie nel periodo antecedente il girone unico risale al 1900.

Il Borussia perde per infortunio Sabitzer e scivola all'ultimo posto del girone che vedee Newcastle a quota 1.le azioni salienti della partita.Da Kjaergaard a Joao Neves ,i più importanti e chi li sta seguendo. vai alla gallery

Ultim'ora Milan, il portiere francese si è sottoposto di prima mattina alla risonanza per capire meglio le sue reali condizioni. Ecco qui di seguito il responso ...Prima ancora ecco Jorg Butt, ex portiere tedesco ... Alberto Brignoli, fece il 2-2 contro il Milan regalando il primo punto della loro storia in Serie A ai campani. Prima ancora bisogna tornare ...