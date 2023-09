Milan | Abate e la valorizzazione dei giovani

Curiosità: Ignazio Abate (Sant'Agata de' Goti, 12 novembre 1986) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico della formazione Primavera del Milan.

La sfida al Newcastle per ilè già iniziata. Nel pomeriggio i baby rossoneri hanno disintegrato la resistenza della squadra ... Il talento cristallino della rosa di Ignazioha messo a segno ...4 La prima buona notizia di giornata per ilarriva dal suo settore Primavera che, proprio in questi minuti, ha appena esordito con un ... attaccante classe 2008 della formazione di Ignazio, ...

Esordio vincente per la Primavera del Milan in Youth League: i rossoneri di Abate trionfano 4-0 grazie alla doppietta di Francesco Camarda, diventato il più giovane italiano a segnare nella massima ca ...Dopo tre vittorie in campionato, arriva anche il successo all'esordio stagionale in Europa per il Milan Primavera: i giovani rossoneri si impongono 4-0 contro i pari età del Newcastle, riprendendo nel ...