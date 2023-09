Migranti | schiaffo delle Regioni al governo Bonaccini | “Solo parole al vento | di Cpr non se ne parla”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Stefanoall’attacco delsul tema dei. “Non siamo disponibili a nulla se parliamo dial, io sono abituato a discutere di cosa si vuol fare”, afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna a Radio 24. Il riferimento è alla disponibilità della Regione a ospitare un Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr): “Questo è ilchedi autonomia e che sta invece centralizzando tutte le decisioni a Roma senza confronto con gli enti locali”. Così quelle sui Cpr sarebbero “al: per me di Cpr non se neassolutamente”. Suicontro ilritiene che sul tema dei ...