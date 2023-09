Migranti | Rampelli | ' io crocifisso per idea di dissuadere le partenze'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Qualunque persona, anche la più disperata, non va a rischiare di morire con tanta disinvoltura. Mi pare ovvio (ed è stato dimostrato dai documenti raccolti) che i trafficanti di esseri umani pubblicizzino viaggi/crociera in Italia che poi si scoprono essere roulette russe... una tragedia nella tragedia. Sei mesi fa sono stato crocefisso quando parlai di campagne di informazione sui social in quelle nazioni". Così Fabio, esponente di Fdi e vicepresidente della Camera, in un'intervista oggi su Il Giornale. "Le comunicazioni che giungono in Africa - aggiunge - sono vere e proprie fake. Non fanno vedere i gommoni stracolmi e laceri, né le attività di spaccio e prostituzione cui sono spesso costretti i, nemmeno quelle dei tanti senza fissa dimora che dormono tra i cartoni alle stazioni o nei giardini ...

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

Fabio, esponente di Fdi e vicepresidente della Camera, aveva già proposto di avvisare idi non partire per l'Italia tramite comunicazioni via telefono e social. Ai tempi, la sinistra ha ...... ha prodotto nei giorni scorsi un video molto duro in cui si è rivolta ai futuri: "Voglio ... al momento, eventuali mosse creativo - culturali di Fabio, maestro di Meloni ancorché ...

MIGRANTI, RAMPELLI DISSUADERE LE PARTENZE 9 colonne

Migranti, Rampelli (VpC-FdI): indispensabile spezzare il circolo ... La Voce del Patriota

Roma, 20 set. – (Adnkronos) – “Qualunque persona, anche la più disperata, non va a rischiare di morire con tanta disinvoltura. Mi pare ovvio (ed è stato dimostrato dai documenti raccolti) che i traffi ...Il Giornale intervista Fabio Rampelli, esponente di Fdi e vicepresidente della Camera, il quale aveva già proposto di avvisare i migranti di non partire per l’Italia tramite comunicazioni via telefono ...