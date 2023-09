Migranti | Meloni | Il problema non si risolve solo in Italia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) (Agenzia Vista) Usa, 20 settembre 2023 “Se qualcuno pensa, anche in Europa, che ilimmigrazione si possa chiudere in, temo che si stia sbagliando. Punto primo perchè non consentirò che l'diventi il campo profughi d'Europa". Lo ha detto la premier Giorgia, parla do con i giornalisti a New York. "Punto secondo - ha aggiunto - se anche ci fossero al governo persone con una visione immigrazionista, come quelli che c'erano prima, il peoblema non lo fermi in". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev