Migranti | Meloni chiede intervento Onu | Italia non sarà campo profughi d' Europa

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Per la presidente del Consiglio, che ha anticipato in bilaterale con Erdogan, le critiche del premier polacco Morawiecki (suo principale alleato in) al piano presentato da Ursula Von Der Leyen a Lampendusa insieme alla stessa presidente del consiglio, facevano «riferimento al patto di immigrazione e asilo» Se il tema è quello, ha spiegato «sono d’accordo, nel senso che la questione non è quella dei ricollocamenti ma come si fermano le partenze illegali»