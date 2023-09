Migranti | Meloni all' Onu | «Non permetterò che l' Italia diventi il campo profughi d' Europa»

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

Non è ancora chiaro quante centinaia siano i nuoviapprodati. L'ennesima prova della straordinaria pressione migratoria che raggiungea New York, dove è da poco giunta per partecipare ...- ERDOGAN:, UCRAINA E SICUREZZA ALIMENTARE La premier ha avuto un colloquio bilaterale con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, a margine dei lavori dell'Assemblea generale dell'...

Migranti, Giorgia Meloni: "Italia non diventerà campo profughi" Adnkronos

Migranti, Cacciari attacca Meloni: “Cosa vai a chiacchierare di Dio e famiglia mentre migliaia di… Il Fatto Quotidiano

«Non permetterò che l'Italia diventi il campo profughi d'Europa». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine della cerimonia con cui ha deposto una corona di fiori ...La premier Meloni dice che chiunque entra illegalmente in Italia deve ... C’è una differenza tra il trattenimento dei migranti irregolari nei Cpr e quello dei richiedenti asilo per le procedure ...