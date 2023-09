Migranti | Meloni a Guterres | “Serve impegno maggiore per Africa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il segretario generale dell'Onu "ha condiviso in pieno l'approccio italiano nei confronti dell’" Il presidente del Consiglio Giorgiaincontra il segretario generale dell’Onu, Antonio, presentando “le priorità della prossima presidenza italiana al G7”.“ha sottolineato la necessità di une coordinato a favore dell’, evidenziando la possibilità che le crisi nel continente possano diventare delle opportunità di crescita”.“ha condiviso in pieno l’approccio italiano nei confronti dell’ed ha espresso la propria disponibilità a collaborare con la Presidenza italiana del G7”, come rende noto Palazzo Chigi. Il segretario generale ha, inoltre, “manifestato il proprio ...