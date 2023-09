Migranti | l’idea di Biancofiore | “Un’isola artificiale nel Mediterraneo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La senatrice: "Potrebbe ospitare un hub di salvezza e di verifica se gli immigrati abbiano titolo a venire in Europa"nel Mar. E’ la soluzione che la senatrice Michaelapropone per la crisi legata agli sbarchi di. “Benissimo quanto sta facendo la premier Meloni per fermare gli sbarchi di clandestini e per non far diventare l’Italia il campo profughi dell’Ue”, dice la presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi Moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie del Senato, durante la trasmissione de La Verità, ‘Dimmi la verità’. “Dobbiamo imprimere una vera svolta al fenomeno migratorio impedendo che i clandestini arrivino sulle nostre coste che sono, ricordiamolo, i confini dell’Europa. Io ho una mia idea sulla fattispecie di quanto predisposta dall’Australia: ...