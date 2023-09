Migranti | la sonora lezione dei socialdemocratici tedeschi a Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ora che Marco Minniti è stato sbianchettato dall'album di famiglia, tipo Trotskij e Bukharin ai tempi di Stalin, per trovare una sinistra che sull'immigrazione non ricicli slogan da centro sociale bisogna uscire dall'Italia e fare due ore di volo. Nancy Faeser è il ministro dell'Interno del governo tedesco, guidato dal cancelliere Olaf Scholz. Ambedue appartengono al Spd, il partito socialdemocratico, membro della famiglia europea dei progressisti, la stessa del Pd. Ma quando si parla di Africa, affinità con i compagni italiani non ce ne sono. La Faeser ieri ha detto che è necessario sorvegliare i confini esterni della Ue con aerei e navi, «altrimenti non avremo in pugno la situazione migratoria». Come chiesto domenica a Lampedusa da Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni. E il primo confine da difendere è quello che separa l'Africa dall'Italia, dunque dall'Europa. La Faeser ne ha ...