Migranti | la proposta della senatrice Biancofiore fa esplodere la polemica

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'emergenza degli sbarchi di migliaia di migranti sulle coste italiane è ormai al centro del dibattito politico. Destra e sinistra si scontrano in continuazione per poter trovare la soluzione migliore per risolvere il problema: più accoglienza o respingimenti di massa? Nella discussione entra però a gamba tesa l'ex berlusconiana Michaela Biancofiore, oggi capogruppo al Senato del gruppo formato da Civici d'Italia-Noi Moderati-Coraggio Italia-Udc-Maie. La sua proposta ha però lasciato tutti di stucco: "Costruire, immediatamente, in acque internazionali un'isola artificiale nel Mediterraneo". La senatrice ha esplicato la sua brillante idea durante la trasmissione del quotidiano La Verità 'Dimmi la verità'. Ha poi continuato dicendo: "Una sorta di 'pit stop' di approdo, sulla fattispecie dell'isola delle Rose, dove

Curiosità: La Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri della Comunità Europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, è un trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo.

non risponde a un aumento reale del numero di migranti sul territorio italiano da giustificare per quanto riguarda la capacità di azione politica. Di fronte all'estremizzazione della propaganda 'Dobbiamo trovare un'intesa sulla proposta per le regole condivise sul bilancio Ue', ha scandito. 'Sui migranti l'Italia va lodata', ha premesso, per poi aggiungere riferendosi alla redistribuzione

