Migranti | il piano Cpr | un centro per i rimpatri in ogni Regione Dal Trentino alla Calabria | ecco dove sorgeranno

Curiosità: La teoria del complotto del piano Kalergi è la credenza che esista un piano (chiamato piano Kalergi) d'incentivazione dell'immigrazione africana e asiatica verso l'Europa al fine di rimpiazzarne le popolazioni. Prende il nome dal filosofo austriaco Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi (1894-1972), paneuropeista storico, cui viene attribuita la paternità di tale piano; la teoria trova credito soprattutto in ambienti di estrema destra (nazionalisti, sovranisti, neonazisti e suprematisti bianchi).

... una per regione: ilsarà definito entro due mesi. Operazione necessaria anche perché, con le ...in fuga assaltano Porto Empedocle, agente ferito. Caos totale e "sciacallata" Pd, Meloni all'Onu: Italia non sarà il campo profughi d'Europa E a proposito della situazione in Nagorno - Karabakh, il segretario generale delle Nazioni unite 'chiede con forza la fine ...

Migranti, centri rimpatrio in 12 regioni: il piano del governo Adnkronos

Migranti, il piano sui nuovi Cpr: cosa sono, dove saranno e come verranno gestiti Sky Tg24

«L’Italia non è il campo profughi d’Europa», dice Meloni. «Affonderemo barchini e barconi», le fa eco Salvini. Ma gli annunci del governo si scontrano con difficoltà reali. Il piano sui nuovi centri p ...Ecco cosa indica l’acronimo sempre più citato dai media e che riguarda i migranti: in Italia aumenta il loro numero, il nuovo piano del Governo e le ultime reazioni politiche in Emilia Romagna e March ...