Migranti | Frontex annuncia più sostegno all’Italia

Curiosità: Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente all'Europa. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommoni.

..., ha annunciato oggi che "rafforzerà il proprio sostegno all'Italia dopo il recente aumento del numero di arrivi diirregolari sull'isola di Lampedusa". In una nota,ha fatto ...Roma, 20 set. " "L'annuncio diche ha deciso di aumentare il supporto all'Italia per fronteggiare l'emergenza immigrazione dimostra non solo che l'Italia non è più isolata a livello europeo ma anche che quello che Fratelli ...

Emergenza migranti, Frontex ora promette maggiori aiuti all'Italia ilGiornale.it

Migranti, Frontex aumenterà sostegno all'Italia dopo crisi Lampedusa TGCOM

Il ministro: su Lampedusa pontifica, e il Brennero Regioni divise sul piano Meloni. E in Ue è stallo «Mi sono appena sentito con il ministro Piantedosi, ci vedremo a breve», ha detto ieri il governat ...Roma, 20 set. (askanews) - L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Frontex, ha annunciato oggi che 'rafforzerà il proprio ...