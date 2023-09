Migranti | Fini | ' legge che porta firma mia e di Bossi va cambiata è datata'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - “Lachela miae quella di Umbertova, ha vent'anni e quindi è”. Così Gianfranco, ex presidente della Camera e padre politico di Giorgia Meloni, in un'intervista oggi su Il Fatto Quotidiano. "Laaveva la stessa impostazione della Turco-Napolitano - continua- il migrante economico ha diritto di permesso in Italia solo se ha un contratto di lavoro. Vent'anni dopo è cambiato tutto il panorama internazionale e il fenomeno migratorio si è trasformato. Oggi riguarda centinaia di migliaia di persone ed è dovuto a grandi fattori economico-sociali: il divario tra Nord e Sud del mondo, il malessere sociale, il crollo di alcuni Stati come ...

Roma, 20 set. - (Adnkronos) - “La legge che porta la mia firma e quella di Umberto Bossi va cambiata, ha vent’anni e quindi è datata”. Così Gianfranco Fini, ex presidente della Camera e padre politico ...Solo per la precisione: siamo tra coloro che hanno operato un'ampia apertura di credito nei confronti di Giorgia Meloni, diventata premier, la prima donna premier della storia d'Italia.