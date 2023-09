Migranti | Fini | ' blocco navale battuta da campagna elettorale'

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "La politica dovrebbe fare un ragionamento più ampio rispetto allagiornaliera deltipica di una. Ilè solo un elemento e anche controverso: l'operazione Sophia, che serviva per controllare gli sbarchi con le navi europee funzionava a metà. C'erano resistenze degli Stati nazionali perché veniva mantenuto il Trattato di Dublino". Così Gianfranco, ex presidente della Camera e padre politico di Giorgia Meloni, in un'intervista oggi su Il Fatto Quotidiano. Il governo dice di voler bloccare le partenze. Ci riuscirà? "Sono buone intenzioni, ma ci sono Paesi che fanno resistenza. Prendiamo la Tunisia che dice: dateci i soldi e forse li fermiamo. La logica ...

Curiosità: Il traffico di migranti (in inglese, migrant smuggling), detto anche favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è un reato dell'ordinamento giuridico italiano, definito nel Protocollo delle Nazioni Unite contro il traffico di migranti come:

... "prevedeva quote di ingresso regolari: portò a una sanatoria di centinaia di migliaia di. ... Sulla questione, secondo, deve cessare la propaganda. "Se la campagna resta permanente in ......supporto per chi vuole utilizzare cioè la disorganizzazione dello Stato per perseguire... Ora, in queste settimane, è riesploso il problema dei. Non c'è chi non veda come non si possa ...

