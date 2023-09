Migranti e Francia | che fine ha fatto il Trattato del Quirinale?

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La finalizzazione dell'iter di ratifica (scambio degli strumenti di approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) si è concretizzata con l'entrata in vigore ufficiale a febbraio 2023. Come ...

Curiosità: La crisi europea dei migranti è una crisi migratoria che ha avuto inizio intorno al 2013, quando un numero sempre crescente di rifugiati e di migranti ha cominciato a spostarsi da altri continenti extra-europei verso l'Unione europea per richiedere asilo, viaggiando attraverso il Mar Mediterraneo, oppure attraverso la Turchia e l'Europa sudorientale. Le espressioni "crisi europea dei migranti" e "crisi europea dei rifugiati" hanno cominciato ad essere diffusamente utilizzate dal mese di aprile del 2015 da parte del mondo giornalistico e nell'opinione pubblica, quando nel Mediterraneo centro-meridionale affondarono cinque imbarcazioni che trasportavano quasi 2 000 migranti, con un numero di morti stimato a più di 1 200 persone.

...detto ieri il presidente del Consiglio alla vigilia di un intervento del quale l'emergenza... Qui ha rimproverato i cronisti di parlare "della Polonia ma laha bloccato le frontiere, la ...... "Il comune impegno nella UE consentirà all'Italia e alladi far valere in Europa le ... se il ministro dell'Interno francese chiude le porte all'accoglienza deisbarcati in Italia, ...

Stati che, come la Francia oggi, cercano di tirarsi fuori dalla questione migranti. Fini vede poche possibilità di accordi sovra-nazionali nel prossimo futuro, perché nei principali Paesi europei sta ...Parigi schiera l’antiterrorismo e raddoppia i guardiani alla frontiera. Ventimiglia diventa la città della tristezza: “Prima o poi passeremo” ...