Migranti | due mesi per decidere dove fare i nuovi centri di permanenza

(Di mercoledì 20 settembre 2023) su Tg. La7.it - "Almeno dueper le ricognizioni. Poi la lista dei luoghi prescelti (uno a Ventimiglia , fa sapere il Ministro Piantedosi )far sorgere i CPR (...

Curiosità: Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente all'Europa. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommoni.

...il 65% dei francesi è contro l'accoglienza deidi Lampedusa) e una situazione vicina allo stallo che non lascia immaginare nulla di buono. Continua a leggere su Tg. La7.it - "Almeno...L'uscita di ieri suiaveva già infastidito il partito, quella frase sulla "accoglienza ...cominciare dall'uso dell'extragettito Iva prodotto dall'aumento dei prezzi dei carburanti ("Oltre...

Migranti, due approdi in poche ore RaiNews

Migranti, due mesi per il piano poi il via ai lavori: il governo accelera ... ilGiornale.it

Il regolamento che obbligherebbe gli Stati ad accettare i ricollocamenti di migranti in situazioni eccezionali frenato dall'opposizione di Ungheria e Polonia. Ma anche Germania e Paesi Bassi hanno per ...L’effetto domino era annunciato e ora rischia di complicare ulteriormente il percorso europeo per il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo: l’Eurocamera ha deciso la sospensione dei negoziati su due ...