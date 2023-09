(Di mercoledì 20 settembre 2023) I Centri opere destinate alla 'difesa e sicurezza nazionale' I Centri permanenza rimpatrio, secondo il testo del decreto Sud pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrano a far parte delle 'opere ...

Curiosità: Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente all'Europa. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommoni.

Leggi Anche, la Tunisia 'cestina' l'accordo con l'Ue - Mai arrivati i primi 150 milioni di euro, pretese sulla tranche successiva TI POTREBBE INTERESSARE...quello deiè un dossier che deve essere affrontato a livello europeo. La presenza della presidente von der Leyen a Lampedusa, a fianco del presidente del Consiglio Meloni, ha colpito...

Migranti, da molte Regioni no al piano Cpr | Piantedosi: "Dialogo ma cerchiamo di imporci" | Bonaccini: ci incontreremo TGCOM

Sui centri il ministro dell'Interno ha poi sottolineato: «Collaboreremo con la Francia per il controllo di quella frontiera» ...