Migranti | Conte | un flop Meloni in Tunisia | è goffaggine diplomatica

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Per superare la crisi degli arrivi dei"bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare nei paesi africani ma non come si è fatto in". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, ...

Curiosità: Giuseppe Conte (Volturara Appula, 8 agosto 1964) è un politico, avvocato e giurista italiano, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1º giugno 2018 al 13 febbraio 2021 e, dal 6 agosto 2021, presidente del Movimento 5 Stelle.

L'ex premier Giuseppe Conte arriva nell'isola in piena emergenza. Visita il poliambulatorio, va in chiesa, nelle vie del paese, mangia una pasta coi lampedusani e infine passa anche dal molo che tanti arrivi ha visto.

Roma, 20 set. (askanews) - Per superare la crisi degli arrivi dei migranti "bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare nei paesi africani ma non ...Roma, 20 set. (askanews) - "Ci confronteremo, io non volevo offendere nessuno, nessuno si deve sentire offeso, ma è chiaro che dobbiamo dirlo ...