Migranti | Conte a Lampedusa | “Da governo bluff | isola al collasso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il presidente M5S: "Daldecreti senza soluzioni". Al Pd: "Accoglienza indiscriminata è non accoglienza" Giuseppe‘boccia’ ildi Giorgia Meloni per la gestione degli sbarchi di. L’attacco del presidente del M5S arriva oggi, 20 settembre 2023, a poche ore dall’intervento del presidente del Consiglio all’Assemblea generale dell’Onu. “Noi quando eravamo alnon ci siamo mai trovati così in difficoltà perché abbiamo lavorato per tempo. Oggi siamo in una totale emergenza, un’al. Mi hanno sorpreso questi numeri. Ero consapevole che gli slogan delerano un, ma non pensavo si arrivasse a questo disastro”, ha detto. “Ieri ...