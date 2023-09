... droga e traffico di, eliminando dunque la legge Spazzacorrotti che ne estendeva l'... Ildi Forza Italia ha avuto più successo al Senato, dove ieri Pierantonio Zanettin è riuscito a far ...E in questo caso la preoccupazione riguarda pure idi Lampedusa. "Abbiamo deciso di ... C'è in programma, poi, un vero e propriosul Brennero da parte del segretario della Lega entro il ...

Migranti, blitz delle forze dell’ordine al Silos di Trieste la Repubblica

Il blitz delle forze dell’ordine al Silos di Trieste: oltre 150 migranti fra topi e spazzatura Il Piccolo

"Non si può pontificare accoglienza a Lampedusa e poi chiudere il Brennero". Non usa mezzi termini Matteo Salvini contro Ursula von der Leyen. Il riferimento è"alla recente visita a Lampedusa"della pr ...'Negli ultimi giorni i governi centrale e locali stanno esercitando una pressione fortissima sulle persone migranti che giungono a Trieste e in Regione. Per mesi la loro attenzione si è rivolta altrov ...