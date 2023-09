Migranti | ancora sbarchi a Lampedusa Bonaccini | “Su Cpr parole al vento”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nove imbarcazioni con circa 200 persone a bordo sono arrivate durante la notte. In hotspot sono circa 2.200 Nove imbarcazioni con circa 200 persone a bordo sono arrivate durante la notte a. Nell’hotspost di contrada Imbriacola ci sono circa 2200 e in giornata sono previsti i trasferimenti di 500. “Il governo ha pienamente fallito la gestione degli arrivi e la redistribuzione” dei, anche “molti sindaci di centrodestra stanno dicendo che così non può funzionare. Ho chiesto un incontro al ministro Piantedosi,senza risposta”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna e del Pd Stefanoa 24 Mattino su Radio 24. “Se il Governo decide di fare tutto a Roma… parlano di autonomia – aggiunge – e poi dall’alluvione aicentralizzano tutte le decisioni senza alcun confronto ...

Curiosità: Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente all'Europa. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di fortuna, spesso vecchi pescherecci, barche in vetroresina o gommoni.

'Dalla politica occorre un ragionamento più ampio' 'Quando fu approvata la mia legge - dice... portò a una sanatoria di centinaia di migliaia di. Questo è il modello da seguire'. 'La ..."Il Memorandum con la Tunisia sta funzionando: senza, ora ci sarebberopiù sbarchi. Ma non si può pensare di abbattere la rete dei trafficanti in due mesi". In un'intervista a La Stampa, Oliver Varhelyi, il commissario europeo che ha materialmente firmato l'...

Migranti a Lampedusa, arrivati in 300 nella notte Adnkronos

Emergenza senza fine - Migranti, ancora uno sbarco in Calabria: 400 persone arrivate al porto di Reggio a bordo della nave Diciotti LaC news24

Mentre la Francia blinda i suoi confini per respingere i migranti che arrivano dall’Italia, i governatori delle Regioni protestano per i nuovi ...Il fenomeno dei migranti è ancora tutto da risolvere, e Giorgia Meloni questo lo sa bene. La premier, a margine di una cerimonia a Columbus Circus, a New York, rispondendo alle domande sul tema. La ...