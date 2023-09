Migranti | Alfieri | ' Pd per accoglienza indiscriminata? Conte eviti sparate populiste' **

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Capisco che la campagna elettorale per le europee sia iniziata, ma consiglierei un po' più di prudenza nel linguaggio.di fare ridicole caricature". Così Alessandro, senatore e membro della segreteria Pd, interpellato dall'Adnkronos sulle parole di Giuseppesecondo cui la linea dem sull'immigrazione sarebbe quella della "". "Noi -sottolinea- siamo per governare i fenomeni complessi legati ai flussi migratori e dare una mano ai sindaci sul territorio lasciati soli dal governo Meloni. Non servono".

