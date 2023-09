Mick Jagger in vacanza in Sicilia | cena a Siracusa

Curiosità: Sir Michael Philip Jagger, detto Mick (Dartford, 26 luglio 1943), è un cantautore, musicista e attore britannico.

... se poi il cliente ricorda i piatti e li vuole riprovare è meraviglioso, e se infine è uno dei più grandi di sempre che fa la foto con te, sorridente, che dire Grazie. E' stato un onore e ...Comunque Claudio Baglioni è sempre più sulla strada didei Rolling Stones: fisico asciutto, maratoneta sul palco, voce senza freni e zero voglia di smetterla. Lo dimostra anche con le tre ...

Mick Jagger a Siracusa, cena in un ristorante di Ortigia: lo chef posta una foto Sky Tg24

Mick Jagger turista a Siracusa, cena con foto al ristorante di Ortigia La Repubblica

Il rocker britannico è tornato in un noto ristorante della città: "Si è ricordato i piatti e ha voluto riprovarli" ...Il leader dei Rolling Stones è tornato sull'isola, facendo tappa in un ristorante che frequenta spesso L'amore e il legame con l'isola non sono un mistero dato che spesso trascorre qui dei periodi di ...