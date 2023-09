Mi avete dato poco tempo! | il super-pasticcere sbotta da Antonella Clerici

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023), conduttrice del programma Rai1 È sempre mezzogiorno, ha grandi aspettative per gli ascolti di questa stagione. E con l'annuncio di Damiano Carrara come ospite per la punta del 18 settembre ha creato grande attesa tra il pubblico. Infatti non si tratta di un'ospitata come tante altre. Lo chef, con la sua vasta esperienza in programmi molto seguiti come Bake Off e Cake Star, ha guadagnato la reputazione di uno dei pasticcieri più competenti e carismatici della televisione italiana. Ma tutto va secondo i piani. Carrara è apparso a disagio nel contesto dello show. E fin dall'inizio è emerso un leggero attrito tra le aspettative dele le reali tempistiche del format televisivo. Laha cercato fin da subito di garantire a Carrara tutto il tempo necessario per presentare e preparare la ...