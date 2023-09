Meteo mercoledì | cielo offuscato e massime di 30°

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 settembre 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. SERIE DI FRONTI IN TRANSITO. Secondo le previsioni, il primo fronte giunto lunedì sulle regioni settentrionali è in fase di allontanamento dall’Italia e ora ci attende una breve pausa caratterizzata da una temporanea rimonta dell’anticiclone con tempo più stabile, ma di breve durata. Tra il pomeriggio e la sera diuna nuova perturbazione raggiungerà il Nordovest con un peggioramento che si estenderà alla Lombardia e nella notte successiva fino a parte del Nordest. Giovedì un altro fronte sarà già pronto ad entrare in azione al Nordovest, diretto verso il Nordest ma con coinvolgimento questa volta anche delle regioni centrali, con piogge e temporali a tratti anche intensi. Venerdì l’ennesimo sistema frontale transiterà al Nord e su parte del Centro, probabilmente il più intenso della ...