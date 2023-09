Metalli critici | l’americana Redwood si espande in Europa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 settembre 2023) A circa una settimana dall’annuncio di Ursula von der Leyen delle possibili contromisure dell’Unione europea contro le importazioni di auto e batterie elettriche dalla Cina, a seguito della prossima indagine sui sussidi di Pechino, l’continua ad attirare investimenti in questa filiera. Da una parte agisce la volontà della Commissione, e delle istituzioni comunitarie, di ridurre il più possibile la dipendenza da Paesi terzi per minerali e materiali per il fabbisogno europeo. Secondo gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo, il Critical Raw Materials Act dovrà aumentare la capacità di riciclo del 10% per ognuna delle 16 “materie prime strategiche” individuate dalla Commissione nell’analisi allegata alla proposta di regolamento entro il 2030, attraverso la raccolta e la processazione del 45% delle materie prime raccolte dentro ai confini ...