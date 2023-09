Meluso | “Vogliamo andare più avanti possibile” | poi parla di Kvaratskhelia

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Le dichiarazioni del dirigente sportivo dei partenopei a pochi minuti dall’inizio della sfida di Champions contro il Braga. Il Napoli di Rudi Garcia è pronto a scendere in campo per l’esordio stagionale in Champions League. Gli azzurri cominceranno il loro cammino in Portogallo, all’Estadio Municipal de Braga; la compagine lusitana allenata da Artur Jorge non vive un momento di grandissima forma e a dimostrarlo è l’ultima sconfitta incassata per mano del Farense. Il bottino delle ultime tre partite non è corposo, il Braga si è limitato a conquistare quattro punti e ha visto insaccare la propria rete per ben sei volte. Un dato che potrebbe far sorridere la squadra partenopea, vogliosa di ritornare al successo. I portoghesi si metteranno di traverso ad un Napoli arrabbiato, che ha fame di vittoria per scacciare i mostri causati dai passi falsi con Lazio e Genoa. Anche il bottino azzurro ...