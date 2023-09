Meluso | «Kvara? Reazione normale Troppe critiche | ha detto bene Mario Rui»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Mauro, direttore sportivo del Napoli, prima della partita di Champions League contro lo Sporting Braga è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity+: “L’ambizione è andare più avanti possibile, è un’ambizione legittima per la squadra campione d’Italia che ha vinto lo Scucon 16 punti di vantaggio. E’ una squadra da un potenziale elevato, quindi è giusto essere ambiziosi, anche se in Champions League ci sono le migliori squadre d’Europa”. Crede che ci siano statein questi giorni? “HaRui ieri in conferenza. La squadra è rimasta pressoché simile, lesono state esagerate. A Genova è stato fatto un piccolo passo indietro, ma ci sono tanti calciatori di livello internazionale e la squadra, ne siamo ...