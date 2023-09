Meloni | Non permetterò che Italia diventi il campo profughi d' Europa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) (Agenzia Vista) Usa, 19 settembre 2023 "Nonche l'indell'. Se anche al governo ci fossero persone con una visione immigrazionista, come chi mi ha preceduta, il problema non si risolve". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, parlando con i giornalisti a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

è un caso particolare '. Che Montanari nutra livore per il centrodestraè cosa nuova. Basti pensare all'ultimo attacco del professore piovuto sulle colonne del Fatto Quotidiano . "Ora ...... la repressione pare essere la soluzione tout court del Governoa qualunque problema e da applicare a tutto il globo terracqueo Anche se nel ddlsi parla di "lavori socialmente utili", ...

