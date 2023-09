Meloni interviene all’Onu | “L’Italia non sarà un campo profughi Avremo la meglio”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "Non permetterò che l'Italia diventi ild'Europa". È il messaggio che Giorgialancia da New York, dove oggi si è aperta la 78* assemblea generale delle Nazioni Unite. Il tema dei migranti è al centro della missione italiana al Palazzo di Vetro. Lo testimoniano i bilaterali avuti oggi: la premier ha incontrato questa mattina il presidente della Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalò; il presidente della Repubblica del Senegal Macky Sall ed il presidente della Repubblica del Kenya William Samoei Ruto. Nel pomeriggio poi ha visto il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Con i tre leader africani, riferisce Palazzo Chigi,ha parlato della necessità di rafforzare il "contrasto al traffico di esseri umani, attraverso la promozione dello sviluppo economico di questi territori, mediante la ...

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

Si chiama Giorgia, il primo ministro italiano.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata a New York a Columbus Circus. Lì ha invocato aiuto sui migranti Intervenire per scongiurare una situazione che potrebbe collassare da un momento ...Ansa Dossier immigrazione subito in primissimo piano fin dall’arrivo a New York per Giorgia Meloni, che oggi esordirà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, prima donna presidente del Consiglio i ...