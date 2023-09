Meloni ha tre facce | come la politica | come fidarsi di chi ha cambiato idea su tutto?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) di Carmelo Sant’Angelo Ai lampedusani che chiedevano certezze, la premier ha risposto: “di solito ci metto la faccia”. Ciò significa che ci sarebbe anche la remota possibilità di incontrarla in giro per “il globo terracqueo” e non riconoscerla perché sta usando la faccia di qualche altro. E ciò non sarebbe da “patriota”, perché la propria faccia va usata sempre, a “360 gradi”, sia quando si circola nella propria “nazione”, sia quando si varcano i sacri confini patrii. “Al cospetto degli Italiani” avrebbe potuto fieramente rispondere “attuiamo il blocco navale” oppure “li rimpatriamo tutti”, “saremo padroni a casa nostra”, “non ci facciamo dettare l’agenda da Bruxelles” o amenità del genere, che erano così di moda ai tempi dell’opposizione. “Ma non è che gli Italiani sono scemi”,spesso lei stessa ama ricordare. Dunque “ci mette la faccia”, si ...