Meloni avvisa l’Onu | “L’Italia non diventerà il campo profughi d’Europa”

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Se qualcuno in Europa pensa che si possa chiudere il problema in Italia temo che si stia sbagliando”. Lo ha detto la premier Giorgiaparlando con i giornalisti a New York dove oggi (alle 19 ore locale) è atteso il suo intervento all’Assemblea generale del. “Non consentirò chediventi il“, un avvertimento che la premier L'articolo proviene da Il Difforme.