Meloni a New York per Assemblea Onu depone corona di fiori a Columbus Circle

(Di mercoledì 20 settembre 2023) (Agenzia Vista) Usa, 20 settembre 2023 La premier Giorgia, dopo aver assistito all'apertura dei lavori della 78esimagenerale delle Nazioni Unite, ha raggiuntoper deporre unadialla presenza di alcuni rappresentanti dellaCitizens Foundacion e di altre associazioni italoamericane. Il monumento dedicato a Cristoforo Colombo risiede nella piazza a due passi da Central Park dal 1892, all'epoca finanziato da una raccolta fondi promossa dal giornale Il Progresso per commemorare il quattrocentesimo anniversario dalla scoperta dell'America. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

L'ennesima prova della straordinaria pressione migratoria che raggiungeYork, dove è da poco giunta per partecipare all' Assemblea Generale dell'Onu . E dalla metropoli americana, la ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, a margine della cerimonia a Columbus Circus, aYork. "L'Italia non può risolvere il problema da sola - ha aggiunto ancora riferendosi al ...

Guterres condanna la Russia: 'Lavoriamo per una pace giusta' Agenzia ANSA

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a margine dell'Assemblea generale ...lungo e faticoso e di non avere spesso il coraggio di farlo a viso aperto, continua a essere la soluzione più sensata". Così la premier Giorgia Meloni parlando coi cronisti a New York. Columbus Circle ...