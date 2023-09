Meloni a New York | ' L' Italia non diventerà il campo profughi d' Europa'

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

... senz'altro quello su cui punta di più, convinta di poter smuovere qualcosa anche aYork, dopo ... Per il ministro agli Affari esteri Antonio Tajani toni 'da campagna elettorale', mentre, ..."L'Italia non diventerà il campo profughi d'Europa". DaYork la presidente del consiglio Giorgialo scandisce con toni risoluti, alla vigilia dell'intervento che segnerà il suo esordio all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (oggi alle 19 - l'...

Guterres condanna la Russia: 'Lavoriamo per una pace giusta' Agenzia ANSA

Giorgia Meloni è a New York per l'assemblea generale dell'Onu, dove chiederà un impegno a supporto della strategia italiana per fermare gli arrivi di migranti. Meloni insiste sul fatto che l'Italia ...Atteso per questa sera l'intervento della premier italiana. La Polonia boccia il piano della presidente della Commissione europea, von der Leyen ...