Meloni a New York depone una corona di fiori a Columbus Circle

Curiosità: Giorgia Meloni (Roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

L'Onu può giocare un ruolo importante nella gestione degli hotspot in Libia. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando con i giornalisti aYork."Credo - ha sottolineato - che il ruolo che le Nazioni Unite possono giocare sia anche un ruolo importante di sensibilizzazione, cioè fare capire che non ...La presidente del Consiglio Giorgiaha deposto una corona di fiori a Columbus Circle aYork. Alla cerimonia erano presenti alcuni rappresentanti della Columbus Citizens Foundation e di altre associazioni italoamericane. La ...

Guterres condanna la Russia: 'Lavoriamo per una pace giusta' Agenzia ANSA

New York, 19 set. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deposto una corona di fiori a Columbus Circle a New York. Alla cerimonia erano presenti alcuni rappresentanti della Columbu ...“Se qualcuno pensa in Europa che si possa chiudere il problema in Italia temo che si stia sbagliando”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a New York dove oggi (alle 19 or ...