Melodramma al Gran Hermano Vip | pianti e urla | “12 000€ per vedere Daniele”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Diciamolo chiaramente: ilVip ci sta dando tutto quello che ilde Fratello ci ha tolto quest’anno. Ieri sera nel reality spagnolo c’è stato un vero, la produzione infatti ha invitatoDal Moro in studio e la conduttrice ha chiesto in diretta al bel veneto se volesse entrare nella casa. L’ex gieffino è stato messo in una gabbia dorata e ilha mostrato le immagini ad Oriana Marzoli, che ha avuto una crisi, è scoppiata a piangere e ha iniziato are: “Ho troppa voglia di vederlo. Non potete farmi questo! Fatemelo veder vi prego. Faccio tutto quello che mi chiederete, ma fatemelo. Voglio incontrarlo adesso aprite“.al...