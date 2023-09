Medicina | nefrologo | Nefrite lupica per 6mila italiani ma cause non chiare

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Chi è colpito da lupus eritematoso sistemico - 27mila, il 90% donne - può sviluppare anche un'infiammazione dei reni, la. "Succede nel 24% dei casi, per un totale di oltre 6.600 casi e più di 350 nuove diagnosi l'anno. Si tratta di una malattia renale di cui non sono ancora del tuttole". Lo ha sottolineato Sandro Feriozzi, direttore Uo Nefrologia ed Emodialisi ospedale Belcolle di Viterbo, intervenendo alla conferenza stampa '- Nuove opportunità terapeutiche per i pazienti', che si è tenuta oggi a Roma (Palazzo Ferrajoli). "Le alterazioni del sistema immunitario, provocate dal lupus - ha spiegato lo specialista - possono attaccare anche i 'filtri' del nostro organismo. I pazienti ...

Curiosità: La nefrologia (derivante dall'unione delle parole greche ef, nefròs, che significa rene, e , lògos, che significa discorso, studio) è quella branca della medicina interna che si occupa delle malattie renali. Il nefrologo studia il rene dal punto di vista anatomico, fisiologico e patologico. Esso si occupa inoltre di ipertensione arteriosa e dei disordini dell'acqua e degli elettroliti corporei. Il disturbo della regolazione dell'equilibrio idroelettrolitico, infatti, è una delle caratteristiche principali di chi è affetto da una patologia renale. La nefrologia si occupa, inoltre, di assicurare il supporto sostitutivo renale mediante dialisi ai pazienti con insufficienza renale acuta o cronica. Inoltre, il nefrologo si occupa anche della gestione medica del trapianto di rene.

Feriozzi (Belcolle): "Terapia fatta in tempo e in modo appropriato può cambiare decorso, attenzione al sale" Chi è colpito da lupus eritematoso sistemico - 27mila italiani, il 90% donne - può ...... presa in carico del paziente con un approccio multidisciplinare con il coinvolgimento di reumatologo, farmacista, medico digenerale e nel caso della nefrite lupica anche del, e ...

Medicina, nefrologo: "Nefrite lupica per 6mila italiani ma cause non ... Adnkronos

Farmaci, Anmar: "Regioni garantiscano presto nuova terapia per ... Adnkronos

Due posti di dirigente medico di Nefrologia, uno per la Medicina trasfusionale, uno di Otorinolaringoiatria, due posti di dirigente medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, due per dirigent ...L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli sta assumendo 9 medici per colmare le carenze e ridurre le liste di attesa. Nursind, Usb e Nursing Up chiedono l'apertura di un tavolo di contrattazione perm ...