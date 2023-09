Mattioli | «Inter | stasera serve un tipo di gara Thuram mi stupisce!»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’questa sera giocherà all’Anoeta contro la Real Sociedad, esordio in Champions League.presenta la partita ed elogiaATTENTA ? A Radio Radio, le parole di Maurizioin vista del match di questa sera: «L’ha tanti di quei co-titolari che possono benissimo supplire all’assenza di un calciatore seppur importante, come Calhanoglu. L’si sta dimostrando la squadra più forte del nostro campionato, contro la Real Sociedad deve fare soltanto una partita attenta per l’ambiente particolare che troverà. Supportano tanto la squadra, credo che possa venirne fuori vittoriosa da questa partita. È troppo forte in questo momento, non vedo un reparto che abbia un rendimento inferiore. Mi stupisce, che ha sempre avuto ...

Curiosità: Roberto Mattioli (Tivoli, 17 ottobre 1963) è un conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano.

...mezzo passo falso con il Bologna e mettendosi a - 2 dalla coppia di testa formata da Milan e. ... Ma la coesistenza tra i due, secondo Mario, è piuttosto complicata. Federico Chiesa © ......passaggio in una tra Juventus e Roma ha parlato anche il giornalista della Rai Mario. ... Lukaku è un giocatore difficile come carattere, ha rotto con l'perché non giocava, è molto ...

Mattioli: "Inter indebolita, non ho capito il suo mercato. Sommer ha ... L'Interista

Mattioli: “Lukaku inaffidabile. Ho mandato a quel paese un amico di Roma che ha detto…” fcinter1908

E' la cooperazione internazionale la chiave per perseguire una pesca sostenibile, che salvaguardi l'ambiente e al tempo stesso possa continuare a supportare le comunità costiere a livello sociale ed e ...Mattioli non è convinto di cambi in vista di Inter-Milan, nonostante la super performance di Frattesi in Italia-Ucraina. Inzaghi rimarrà fedele al suo 11 NON CAMBIERÀ - Maurizio Mattioli sul centrocam ...