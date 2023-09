Mattarella “striglia” l’Ue | riforma ambiziosa bilancio | no rigore ottuso

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "Sì a regole dirigorose, ma ilnon siae cieco: bisogna avere come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell'economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina". Sergioè a Siracusa insieme al Presidente della Repubblica federale di Germania, Steinmeier, un amico, con il quale ha ideato il Premio dei presidenti ai comuni gemellati, e le sue parole suonano come un assist al governo sulladel patto di stabilità. Il messaggio del capo dello Stato è quindi rivolto da un lato ai partner europei ma non solo.In un altro passaggio del colloquio con il suo omologo tedesco, infatti,avverte: "Serve un'intesa sulla proposta per regole condivise suleuropeo. Il ...