Martina Franca | arrivano le giornate europee del Patrimonio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Si rinnova al’appuntamento con ledel, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, a cui anche quest’anno la nostra città aderisce nelledi Sabato 23 e Domenica 24 Settembre, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per riaffermare la centralità delculturale e del suo valore storico, artistico, identitario. Il tema, che in questa edizione è “In Vita”, offrirà a cittadini e turisti un ventaglio di eventi e iniziative di carattere artistico-turistico-culturale estremamente vario, dedicando un focus al tema “Arti e Mestieri” ieri e oggi. Nel pomeriggio di Sabato, dalle 16.00 ...

Curiosità: Martina Franca (Martène in dialetto locale) è un comune italiano di 46 783 abitanti della provincia di Taranto in Puglia.

Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Taranto, Manduria, Lizzano, Avetrana, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Campomarino di Maruggio,, Laterza e Grottaglie. In ...Di seguito il comunicato: LO ZAINO SOSPESO Si tratta di una iniziativa che permette di donare materiale scolastico per aiutare le famiglie in difficoltà che devono affrontare i costi del 'corredo ...

Rimanendo sempre in Romagna i numeri uno della vera piadina romagnola anche per vegetariani con la Piadineria Selvaggia, con 11 anni di attività, arriva al Modena Street Festival con tutta la sua dose ...I finanzieri del comando provinciale di Taranto, nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio, hanno individuato in vari esercizi commerciali 22 lavoratori "in nero" e 3 irregolari ...