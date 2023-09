Marsiglia | via Marcelino | in panchina ad interim il ds

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Caos: dopo le dimissioni didomani sera contro l’Ajax siederà il direttore sportivo dei francesi Caos in casa: dopo l’addio di, che ha rassegnato le dimissioni, la dirigenza cerca di trovare un sostituto. Domani sera i francesi scenderanno in campo contro l’Ajax e per l’occasione, come soluzione ad, insiederà il direttore sportivo David Friio.

Curiosità: Marsiglia (in francese: Marseille [ma.sj()], in provenzale: Marselha o Marsiho, in latino: Massilia o Massalia; in greco: assaa o asaa) è la più grande città della Francia meridionale, capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e del dipartimento delle Bocche del Rodano, oltre che il primo porto della Francia, quarto del Mediterraneo e a livello europeo. Fondata dai Greci durante l'Antichità, seconda città per numero di abitanti, è una delle più antiche città francesi. Considerando il numero di abitanti della sola municipalità risulta la seconda città della Francia, dopo Parigi. La sua area metropolitana, con 1 895 600 abitanti, è anche la terza della Francia dopo quella di Lione.

Beirut (AsiaNews) - La crisi presidenziale in Libano è indi risoluzione Tutti vorrebbero credere che fosse vero, ma la realtà è diversa. Certo, in ...Méditerranéennes' in programma a...treno, 7 giorni su 7, la polizia "caccia" dalle 6 alle 22. Controlla i passeggeri dall'Italia. ... Prima, sabato, Macron vedrà Papa Francesco a. Incontro chiave.

Via Marcelino, l'Olympique Marsiglia ha scelto il suo allenatore ad interim: è l'attuale ds TUTTO mercato WEB

MARSIGLIA: VIA MARCELINO, DAVID FRIIO NUOVO ALLENATORE AD INTERIM - Sportmediaset Sport Mediaset

Non sembra sbloccarsi la situazione allenatore in casa Marsiglia. Dopo l'esonero di Marcelino Garcia Toral, il club francese ha deciso di pescare ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...