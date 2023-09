Marsiglia nel caos | UFFICIALE | via Marcelino e il suo staff

Curiosità: Marsiglia (in francese: Marseille [ma.sj()], in provenzale: Marselha o Marsiho, in latino: Massilia o Massalia; in greco: assaa o asaa) è la più grande città della Francia meridionale, capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e del dipartimento delle Bocche del Rodano, oltre che il primo porto della Francia, quarto del Mediterraneo e a livello europeo. Fondata dai Greci durante l'Antichità, seconda città per numero di abitanti, è una delle più antiche città francesi. Considerando il numero di abitanti della sola municipalità risulta la seconda città della Francia, dopo Parigi. La sua area metropolitana, con 1 895 600 abitanti, è anche la terza della Francia dopo quella di Lione.

L'allenatore aveva già accennato alla sua partenza ai giocatori martedì,corso di una giornata incredibile al termine della quale i membri della dirigenza delsi sono ritirati. Questo ...... va aggiunto il fatto che a 'Rencontres Méditerranéennes' in programma apapa Francesco, ... vale qui ricordare che dall'estate del 2022 è al lavorotentativo - sinora vano - di trovare ...

Ambiente e migranti: papa Francesco venerdì e sabato a Marsiglia Avvenire

A Marsiglia per promuovere percorsi di integrazione nel ... L'Osservatore Romano

I monarchi britannici a Parigi per rilanciare la storia amicizia franco-britannica dopo le tensioni sulla Brexit, la pesca e l'immigrazione ...Un gruppo formato da due giovani tunisini che vivono a Mazara del Vallo, due componenti della Commissione diocesana di ...