Curiosità: Importante (reso graficamente IMPORTANTE) è un singolo del rapper italiano Marracash, pubblicato il 9 dicembre 2022 come unico estratto dalla riedizione del settimo album in studio Noi, loro, gli altri.

... si parla soprattutto di uno dei giudici, Morgan , chedietro il bancone del talent show dopo ... " Andatevene a vedere, a vedere Fedez " - il clima non sembra dei più gioviali . Il che,...... "Se non vi sta bene questo, andate a sentire Fedez! O". Nessuna tensione, Fedez nega ... "La missionea essere quella di prendere dei diamanti grezzi, non artisti fatti, che poi si ...

Marracash torna a punzecchiare Morgan: "Siamo a gossipland" ilGiornale.it

Pinguini, Marracash, ritorni, sorprese e debutti: ecco Radio Italia ... Radio Italia

Elodie e Andrea Iannone fanno ormai coppia fissa da un anno circa. I due si sono ritrovati dopo la fine della storia con Marracash, anche se ne è passato di tempo prima di uscire ufficialmente allo ...Geolier è il protagonista del nuovo Red Bull 64 Bars. Il rapper è alla sua seconda partecipazione con un brano inedito prodotto da Dat Boi Dee e Poison, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa.