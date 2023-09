Marotta | 'Inzaghi ha più autorevolezza Tanti cambi? Solo turnover | la rosa ha tanti titolari ed è naturale'

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Internazionale Milano nelle competizioni ufficiali della stagione 2023-2024.

...la rosa a disposizione di Simone. I nerazzurri potrebbero fare ancora qualcosa in mezzo al campo dopo gli arrivi di Davy Klaassen e Davide Frattesi in questa estate. L'ad Giuseppe...La squadra didovrà vedersela al debutto contro gli spagnoli di Alguacil nella prima ...visto che in campo ci sarà un calciatore che da tempo è finito nel mirino di Ausilio e, ma non ...

Marotta: "Inzaghi è il nostro leader, puntiamo alla seconda stella" Fantacalcio ®

Inter, Marotta: "Inzaghi è il nostro leader. Seconda stella E' un obiettivo" GianlucaDiMarzio.com

L' Inter è sempre alla ricerca di un elemento forte fisicamente da regalare a Simone Inzaghi per il centrocampo. I nerazzurri, non a caso, ci hanno provato per Milinkovic-Savic questa estate, ma la ...Dalla Premier League a fine campionato potrebbe arrivare un’offerta molto importante per Barella. Marotta riuscirà a dire no